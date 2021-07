Henry Räppo lõpetas Euroopa karikaetapi Tiszaujvaroses 49. kohaga

Henry Räppo võistles esimeses poolfinaalis. Ilm oli kuum, õhusooja 31 kraadi ning veetemperatuur 29,4 kraadi. Räppo teenis oma poolfinaalis 16. koha, mis paraku ei andnud võimalust finaalis võistelda. Finaali pääses poolfinaalide 9 paremat ning kolm kiiremat aega.

"Taaskord pean tõdema, et komistuskiviks oli ujumine. Kohe stardist minnes tundsin, et kiirust nagu ei ole. Esimese ringi järel tundus, et kõik on hästi ja kontrolli all, aga järsku olid esimesed eest läinud. Veest väljusin teise-kolmanda grupi vahel," ütles Räppo.

"Rattasõidu alguses sõitsin väga tugevalt, et eesolev punt kätte saada. Tunne oli hea ja sõitsingi üksinda ühest grupist teise. Meil moodustus umbes 6-8 liikmeline punt, kellest peale minu veel kahele sai loota. Teised ees vedamas ei käinud ja vähenes lootus esimesed kätte saada. Proovisin mõnel korral üksi minekut teha, aga kohe hakati tööle ja minema ei lastud. Viimased viis kilomeetrit ei tulnud enam keegi ette ja sõitsingi kogu veerandi distantsist gruppi vedades," lisas Räppo.

"Kuna ma täpselt ei teadnud, mis kohtade peale võistleme, siis ei osanud arvatagi, kas meil on lootust edasi pääseda. Jooksust ei ole aga suurt midagi positiivset kaasa võtta. Kohe alguses hakkas pistma ning tarbitud söök-jook üles tulema. Raske mul ei olnud, aga tempot tõsta ei saanud. Laupäevases võistluses kustutas viimase edasipääsu võimaluse ebaõnnestunud ettevalmistus toitumise osas," võttis Räppo kokku põhjused, miks paraku finaali pääseda ei õnnestunud.

Kodupubliku rõõmuks võitis meestest esikoha Csongor Lehmann ja naistest Olivia Mathias Suurbritanniast.