Tallinn Race'i purjeregatt lõppes sõitudega tugevas tuules

Pühapäeval puhus Lennusadama ja Noblessneri võistlusradadel tugev tuul ning kahepaadid kihutasid sadamas uudistavate pealtvaatajate lähedusse paigutatud radadel.

Klassidele 29er ja 49er koosnes Tallinn Race kahest võistlusest, millest esimene lõppes laupäeval ning teine pühapäeval. Mõlema päeva kulminatsiooniks oli finaalsõit, kuhu pääsesid otse kvalifikatsioonisõitudest kaks parimat ja poolfinaalsõidust samuti kaks parimat. Kummagi võistluse esineliku paremusjärjestus selgus finaalsõidus. Tallinn Race'i paremusjärjestus arvestati kahe võistluse lõpptulemuste liitmisel.

49er ja 49erFX klasside pühapäeva võistlusel purjetasid kvalifikatsioonidest otse finaali Juuso Roihu – Henri Roihu ja Tõnis Haavel – Jyrki Järvi. Poolfinaalist said lisaks neile finaalsõitu Jasper Rufus Rytövaara – Tobias Reiter ja Helen Pais – Helen Pais. Finaalsõidus finišeerusid kõik neli paati täpselt samas järjestuses nagu finaali kvalifitseeruti. Regati kokkuvõttes võitsid esikoha mõlemal päeval esikoha saanud Juuso ja Henri Roihu, teiseks tulid Jasper Rufus Rytövaara ja Tobias Reiter, kes said laupäeval 2. koha ja pühapäeval 3. koha. Kolmandaks purjetas Tõnis Haavel koos Sydney 2000 olümpiavõitja Jyrki Järviga, saavutades päeva tulemustes 4. ja 2. koha. 49erFX võitjaks tulid Helen Pais ja Helen Ausman, kes said mitmetes sõitudes südilt vastu suurema purjestusega 49er paatidele. 49erFX teise koha said Kaarel Paal ja Thor Kaspar Marvet ning kolmanda Maris Seersant ja Johanna Triinu Kazjava.

29er klassis sõitsid pühapäeval taas edukalt soomlased ja kvalifikatsioonisõitudest pääsesid finaali Simon Karlemo – Lasse Lindell ja Ebbe Heinilä – Kim Oskar Godenhjelm. Poolfinaalist said finaalsõitu edasi Aatos Kylävainio – Onni Kylävainio ja Sebastian Feodoroff– Aleksi Nurminen. Ka 29er klassi finaalis tulid paadid üle lõpujoone samas järjestuses nagu finaali jõuti. Regati kokkuvõttes reede-laupäeva ja pühapäeva tulemusi kokku liites saavutasid esikoha mõlemal päeval võitnud Simon Karlemo ja Lasse Lindell. Teiseks tulid Aatos Kylävainio ja Onni Kylävainio, kes laupäeval olid 2. kohal ja pühapäeval 3. kohal. Kolmandaks purjetasid Ebbe Heinilä ja Kim Oskar Godenhjelm laupäeva 4. ja pühapäeva 2. kohaga. 29er parim tüdrukute paatkond oli Xiaojian Keinänen ja Kaisa Sinivuori. Tüdrukute arvestuse teine oli Venla Aliklaavu ja Charlotte Makkonen ning kolmas Angeliina Maria Isabel Õunap ja Lisbeth Taggu.

RS Feva, Optimist ja Hansa 303 klassidele peeti võistlussõitude seeria, millest arvati maha halvim võistlussõit.

RS Feva klassis võitsid üheksast sõidust koosnenud seerias neli sõitu Ann Carolin Victoria Vürst – Kertu Külaots 18 punktiga. Teiseks purjetasid 23 punktiga Maru Reiter – Kaur Villem Väiku kes võitsid viimase sõidu ning kolmandaks tulid samuti ühe sõidu võitnud Anna Eliise Käerdi – Lilian Marie Miller 42 punktiga.

Optimist klassis võitis Karl Veetõusme kuue punktiga, teiseks seilas Albert Kepp 12 punktiga ja kolmandaks purjetas parim tüdruk Eva-Lotta Soomer 17 punktiga. Tüdrukute arvestuse teine oli Victoria Sophia Riikoja 21 punktiga ja kolmas Sofia Lee Tamm 38 punktiga.

Parapurjetamise Hansa 303 klassis võitis Peep Krusberg Kristo Priksija ning lätlase Aleks Kirsteinsi ees.