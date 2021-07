Kreida jäi Rootsi esiliigas esimest korda mänguajata

Keskpoolkaitsja Kreida vaatas kõrvalt, kuidas Helsingborg teenis liigas kolmanda järjestikuse võidu, alistades Västerase 4:0. Kübaratriki tegi Anthony van den Hurk ja ühe värava lisas Rasmus Jönsson, vahendab Soccernet.ee

Kahe alumise keskpoolkaitsjana mängisid teist kohtumist järjest Jönsson ja Brandur Hendriksson. Pärast eelmist mängu põhjendas Helsingborgi peatreener Jörgen Lennartsson Expresseni vahendusel: "Lihtne vastus on see, et Rasmus ja Brandur on kaks parimat keskpoolkaitsjat."

Helsingborg paikneb tabelis seitsmendal kohal, aga on enamikust meeskondadest pidanud ühe või kaks kohtumist vähem ning punktivahed on väikesed. Kolmas koht on kahe punkti kaugusel.

