Tennisist Gauff jääb positiivse koroonatesti tõttu olümpialt eemale

Pühapäeval teates 17-aastane ameeriklanna Coco Gauff, et ta on osutunud koroonapositiivseks ja ei saa Tokyo olümpiamängudel osaleda.

Gauffist pidi saama noorim olümpiatennisist alates 2000. aastast, kuid selle asemel liitub ta paraku paljude maailma tippmängijatega, kes Tokyo mängudest eemale jäävad.

"Mul on pettumus jagada uudiseid, et mul on positiivne koroonatulemus ja ma ei saa Tokyos olümpiamängudel mängida," ütles Gauff Twitteris.

"Minu unistus on alati olnud USA esindamine olümpiamängudel ja ma loodan, et mul on veel palju võimalusi seda tulevikus ellu viia," lisas Gauff.

Mõned tennise suurimad nimed, sealhulgas Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams, Simona Halep, Dominic Thiem, Stan Wawrinka ja Nick Kyrgios on juba teatanud, et Tokyo olümpiamängudel neid mängimas ei näe.

Olümpiamängude tenniseturniir algab 24. juulil.