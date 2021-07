Levadia peatreener: Flora istub kukil, iga võit on nii oluline

"Iga võit annab lisaenergiat ja -käigu. Oli väike oht, et selleks mänguks pole kõige paremini taastunud, aga näiteks Frank Liivakult oli näha, et energiat on ja jooksime päris palju," lausus Vassiljev ERR-ile.

"Pigem Bogdan [Vaštšuk - ERR], kes pidi olema värske ja pole ammu mänginud - tal tekkisid krambid. See oli üllatav. Aga üldiselt väga hea emotsioon ja nii tahaks jätkata."

Vassiljevi sõnul tõi võidu Kalju üle kogu komplekt. "Flora istub kukil, iga võit on nii oluline. Meeskonna sisekliima annab julgust ja tuge, et peame võitma ja võidamegi."

Kaks väravat lõi Kalju võrku Robert Kirss. Neist teine sündis palli võitmise järel vastase väljakupoolel. "Nägin, et Rasmus [Peetson] sai varba vahele ja mõtlesin, et oh, kedagi ei olegi taga. Panin täiega minema, nii palju kui sees oli, ja õnneks lõi sisse."

"Treener nõuab, et peame olema enesekindlad, kui tahame seda stiili mängida," jätkas Kirss. "Muudmoodi ei saagi."