Washington Wizards palkas uue peatreeneri

NBA korvpalliklubi Washington Wizardsi uus peatreener on Wes Unseld Junior.

Möödunud hooajal idakonverentsis kaheksanda koha saanud ja sõelmängude esimeses voorus Philadelphiale kaotanud Washington ei jõudnud senise juhendaja Scott Brooksiga kokkuleppele ning vajas uut peatreenerit.

"Wes on üks kõrgemalt hinnatud abitreenereid NBA-s ja eraldus selgelt meie suurest ja mitmekesisest kandidaatide grupist," ütles Wizardsi peamänedžer Tommy Sheppard. "Tema taktikalised teadmised, kogemused mängijate arendamisel ja 20 aasta pikkune treenerikarjäär ei jätnud küsimusi õhku – ta on parim valik, et meie meeskonda järgmisele tasemele viia."

Kui senine peatreener Brooks oli Washingtoni juhendanud kuus aastat, siis Junior oli viimased kuus aastat Denver Nuggetsi abitreener. Varem on ta sama rolli täitnud ka Orlando Magicus ja Golden State Warriorsis.