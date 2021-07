Varbaluumurrust taastuv Žurahhovski enam Levadia nimekirja ei kuulu

Ukraina keskpoolkaitsja Igor Žurahhovski, kes paraneb varbaluu murrust, mängud Tallinna Levadias on selleks hooajaks suure tõenäosusega mängitud.

Levadia teatas täna Serbia keskkaitsja Milan Mitrovici liitumisest, mis tähendab, et koos Žurahhovskiga oleks klubis lubatud kaheksa välismaalase asemel üheksa, vahendab Soccernet.ee.

"Registreerisime täna Igor Žurahhovski maha ja temal enam ei ole mänguõigust. Tal on tervisemured ja praegu meie eest mängimist ei jätka. Kas ja millisel moel meie koostöö saab jätkuda, on praegu ennatlik öelda, sest ta peab ennast ravima," kommenteeris Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo Soccernet.ee-le, lisades, et Mitrovici mänguõigus rakendus tänasest ehk ta võib Levadia särgis debüteerida pühapäeval Nõmme Kalju vastu.

Žurahhovski sai sel hooajal Levadia eest kirja 16 mänguga ühe värava ja kolm resultatiivset söötu. Premium liigas on ukrainlane platsil käinud 36 korral.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.