TÄNA OTSE | Levadia võõrustab euromängude vahel Nõmme Kaljut

Euroopa konverentsiliiga teiseks eelringiks valmistuv FCI Levadia peab esmalt koduses jalgpalliliigas hakkama saama Nõmme Kaljuga, kes hooaja alguse mõõnast mõneti on taastunud. A Le Coq Arenal toimuvat otsepilti näeb ETV 2 kanalil ja ERR-i spordiportaalis.

Levadia tuleb Premium liiga 18. vooru kohtumisele vastu eurohooaja lainelt. Koduväljakul alistati St Joseph's 3:1, võõrsil jäädi küll kaotusseisu, kuid Zakaria Beglarishvili löök ja Gibraltari meeskonna väravavahi eksimus viisid tänu 1:1 viigile Levadia teise ringi.

Konverentsiliiga teises voorus ootab ees vana tuttav Iirimaa klubi Dundalk, kellega mindi vastamisi kolm aastat tagasi Euroopa liiga esimeses eelringis. Toona jäi Dundalk kahe mängu kokkuvõttes peale 3:1.

Enne iirlastele mõtlemist ja Gibraltari tiimi alistamise järel peavad Levadia mehed punkte koguma ka koduses jalgpalli kõrgliigas. Sel hooajal on Kaljuga mängitud korra - 11. aprillil Sportland Arenal võttis Levadia Beglarishvili iluväravast 1:0.

Kui Levadia on mängupraktikat saanud omajagu ning seda väga olulistes mängudes, siis Kalju pole juulikuus veel väljakul käinudki. Viimati alistati Viljandi Tulevik 5:1 ning see mäng toimus 30. juunil. Euromängudest jäi Kalju esimest korda pärast 2010. aastat eemale.

Mõlemad meeskonnad on suvises üleminekuaknas olnud tegusad ning ridu täiendanud. Levadiaga on liitunud serblased Milan Mitrovic ja Marko Putincanin ning endine Kalju kapten Maximiliano Ugge. Nõmmega on liitunud Legionist lahkunud Maksim Gussev.