Ampleri rattameeskond avas Poolas võiduarve

Noormehed demonstreerisid esikümnekohtadega terve tuuri vältel, et puhkuse ajal rihma lõdvaks ei lastud ja ka meeskonna pesamuna TÜASK kasvandik Andre Roos tegi karjääri parima sõidu tulles eelviimasel etapil üheksandaks.

Viimane päev saadi hakkama korraliku jõudemonstratsiooniga, sest peagrupist õnnestus sõidu esimesel kolmandikul lahti rebida kokku 32 ratturil ja nende seas oli koguni viis Ampler Development Team'i rattapoissi. "Me olime ees grupis ülekaalus ja kui lõpus koos 4 ratturiga ründasin, siis sain natuke taktika mänge mängida, sest meil olid kiire jalaga poisid eesotsas Pauls Rubenisega ka järgmises grupis. Lõpuks olin kindel, et võidan, sest sain juba ennem aru, et olen kõige värskema jalaga," kommenteeris Antti-Jussi võitu.

Ampler Development Teami ratturid võistlevad nüüd mitmel rindel hooaja lõpuni. Põhieesmärgiks on Septembri teises pooles EM Itaalias ja MM Belgias. Osa meeskonnast sõidab Poola UCI võistlusi ja Balti Keti Velotuuri ning teine pool meeskonnast esindab Eesti rahvuskoondist rahvuste karika etappidel ning sõidab võidu Prantsusmaa ja Belgia UCI sõitudel. "Kuna hooaja alguse sõidud lükati hooaja teise poolde, siis loodamegi, et plaan töötab, võtame kõik tulevad sõidud ühe blokina ja mehed peaks nüüd sõit sõidult ainult paremaks minema, loodetavasti sedasi tiitlivõistlusteni välja," lisas meeskonna juht Rene Mandri.

Järgmised sõidud:

18.07 Puchar Mon (1.2 Pol)

19-20.07 Etoile d'Or (2.NCup Fra)

21-25.07 Baltyk Karkanosze (2.2 Pol)

25.07 GP de la Ville de Perenchies (1.2 Fra)

30.07-02.08 Kreiz Breiz (2.2 Fra)

13-22.08 Tour de l'Avenir (2.NCup Fra)

15.08 Henryka Lasaka (1.2 Pol)

16.08 Puchar Uzdrowisk Karpackich (1.2 Pol)

20-22.08 Baltic chain Tour (2.2 Est)

29-31.08 PMA Tour (2.2U Fra)

29-31.08 Carpathien Couriers Race (2.2U Pol)

2-4.09 Flanders Tomorrow Tour (2.2U Bel)

4-5.09 Dookola Warmii i Mazur (2.2 Pol)

8-12.09 EM (ITA)

19-26.09 MM (BEL)