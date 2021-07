OTSEBLOGI | Esimesena teele läinud Tänak alustas päeva katsevõiduga

Laupäevane võistluspäev:

Ott Tänak naasis pärast palju pettumust valmistanud katkestamist laupäeval taas teele ja võitis hommikupoolikul neljast katsest kolm. Päeva esimesel kiiruskatsel näitas võimu ralli liider Kalle Rovanperä, kes edestas konkurente enam kui kümne sekundiga ja kasvatas kiire sõidu toel hoolduspausile minnes oma edu 35,7 sekundile.

Õhtupoolikul jätkas Tänak heas tempos ja võitis kokku kuus kiiruskatset järjest, tema seeria katkes alles päeva eelviimasel katsel, kui kiireimat minekut näitas tiimikaaslane Thierry Neuville.

Just tiimitöö saigi - lisaks Rovanperä ja Tänaku kiirusele - päeva märksõnaks. Tänak pidi päeva alguses olema stardijärjekorras teine, kuid hilines ja alustas Sebastien Ogier' ja Neuville'i vahel, et prantslasel oleks üks teepuhastaja vähem. Hiljem jättis Tänak õigeaegselt startimata katsel, kus raja kohal oli õhus palju nähtavust vähendanud tolmu. Kui teiste sõitjate jaoks olid stardiintervallid kolmeminutilised, sai Neuville rajale minna kuus minutit pärast Ogier'd ja nautida oluliselt paremat nähtavust.

See kõik aitas Neuville'il päeva alguses Ogier'ga olnud 5,4-sekundilise vahe lõpuks suurendada 17,9 sekundi peale.

Ralli liidrina jätkab Rovanperä, teisel kohal on üle pika aja taas WRC masinas istuv Craig Breen (+50,7).

Egon Kaur tõusis WRC3 klassis päeva avakatse järel teisele kohale, aga paraku lõppes tema päev purunenud vedrustuse tõttu varakult. Eesti sõitjate jaoks pole tänavune Rally Estonia väga edukalt möödunud: lisaks Tänakule ja Kaurile on katkestama pidanud ka Robert Virves, Priit Koik ja Pranko Kõrgesaar.

Rally Estonia seis pärast laupäevast võistluspäeva Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Reedene võistluspäev:

Ott Tänak alustas reedest võistluspäeva katsevõiduga ja tõusis ralli liidriks, aga päeva teisel katsel purunes tema Hyundail parem esirehv. Et rehvivahetus katse käigus röövinuks kindlasti enam kui minuti, otsustas tunamullune maailmameister velje peal katse lõpuni sõita ja tegi seda edukalt, kaotades konkurentidele 25 sekundit.

Uueks liidriks kerkis Kalle Rovanperä ja heas tempos liikus ka Craig Breen, kuid tedagi tabas ebaõnn: mootoriprobleemi tõttu raja kõrvale jäänud Gus Greensmithi poolt õhku jäetud tolmupilved muutsid nähtavuse kehvaks ja nõnda kaotas iirlane ligi kümme sekundit.

Neljandal katsel sai Rally Estonia Tänaku jaoks paraku nukra lõpu, kui ta sõitis kiires kurvis teelt välja, pääses küll rajale tagasi, kuid pidi intsidendi käigus kahe purunenud rehvi tõttu katkestama.

Katkestanute nimekirja lisandus hiljem ka Takamoto Katsuta, kelle kaardilugeja Dan Barritt tegi hüppelt maandudes kaelale viga ning Gus Greensmith, kelle Fordi tabas tehniline probleem. Paraku ei õnnestunud purunenud veovõlli tõttu päeva lõpetada ka JWRC klassis sõitnud Robert Virvesel.

Rovanperä ja Breen olid õhtupoolikul klass omaette ja jagasid kõik katsevõidud, soomlane edestab laupäevase võistluspäeva eel iirlast 8,5 sekundiga. Kolmanda koha nimel võitlevad Thierry Neuville ja Sebastien Ogier, belglane kaotab Rovanperäle 53,4 ja valitsev maailmameister 59,4 sekundit.

Egon Kaur (Volkswagen) hoiab WRC3 arvestuses kolmandat kohta, kaotades klassi liidrile Aleksei Lukjanukile 50,5 sekundit. Ralli üldarvestuses on Kaur 11. kohal. Raul Jeets (Škoda) kaotab venelasele seitsmendana 2.32,7. Georg Linnamäe (Volkswagen) on WRC2 klassis seitsmes ehk viimane, arvestuse liidrile Andreas Mikkelsenile kaotab ta 3.26,6.

Ralli üldseis enne laupäevast võistluspäeva:

Rally Estonia paremusjärjestus reedese võistluspäeva järel Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Neljapäevane võistluspäev:

Neljapäeva hommikupoolikul sõidetud testikatsel oli kiirem Toyota noor soomlane Kalle Rovanperä, kes läbis 6,23 km pikkuse raja 2.51,1-ga. Ott Tänak sai parimal läbimisel teisena kirja aja 2.51,6.

Rovanperä jätkas nobedalt ka õhtul Raadi rallipargis sõidetud publikukatsel, kus tema võiduajaks jäi 1.42,8. Craig Breen (Hyundai) kaotas talle teisena 0,1 sekundit, kolmas oli Teemu Suninen (Ford; +0,4). Ott Tänak ja Thierry Neuville sõitsid välja sama aja, kaotades Rovanperäle 0,9 sekundit.

Õige hoo saab Rally Estonia sisse reedel, kui sõidetakse kaheksa kiiruskatset kogupikkusega 129,88 km. Esimene katse algab kell 9.40.

Rally Estonia avakatse tulemused:

Rally Estonia esimese kiiruskatse tulemused Autor/allikas: EWRC-results.com

Enne rallit:

Pärast seiklust Keenia põnevatel teedel on ralliässad tagasi Euroopas ja seekord meie enda koduõuel, kui Rally Estonia kuulub teist aastat järjest MM-kalendrisse. Mõistagi on mullust võitu kaitsmas Ott Tänak - Martin Järveoja, kelle senine hooaeg on paraku kulgenud üle kivide ja kändude.

Purunenud tagavedrustus jättis Tänaku tee äärde nii Portugalis kui Sardiinias, ka Keenias võitles Eesti ekipaaž tehniliste muredega, kuigi kaootilisel rallil kaotasid pea kõik aega ja lõpuks teeniti kolmas koht. Pikalt esikohal olnud Thierry Neuville'ile sai samuti saatuslikuks tagavedrustus ja belglane pidi lõpuks katkestama.

Tänavusel Rally Estonial sõidavad Hyundai masinad uue mootoriga, mida tiim plaanib kasutada ka järgmisel hooajal. "See on [Rally Estonial] see aasta kiirem, kui eelmisel," sõnas Hyundai pealik Andrea Adamo eelmisel nädalal portaalile DirtFish. "Meil on uued homologeeritud osad ja olen kindel, et meie inimesed tegid nende osadega head tööd. Neil pole mingit pistmist vastupidavusega, vaid on kõik selleks, et autot kiiremaks teha. Olen kindel, et nii juhtub."

Tänaku sõnul sobib Rally Estonia rajaprofiil konkurendile Toyotale väga hästi ning see tähendab nädalavahetusel tihedat võitlust. "Hyundaiga on algusest peale olnud keeruline kiiretel rallidel Toyotaga konkureerida, kuid eelmine aasta tegime selles osas head tööd. Selleks aastaks on nad kindlasti reageerinud ja konkurents saab olema tihe," kommenteeris Tänak Betsafe'i blogis.

"Kuna teed on siin üldiselt pehmed, siis suvel on kindlasti suurem lootus näha kuiva ilma ja tänu sellele võiksid ka teed paremini kesta. Äikeseilmade tõttu võib ilm olla ebastabiilsem, mis teeb ehk ralli jällegi huvitavamaks, aga üldiselt on rehvivalik siin lihtne ja ilma tõttu väga palju ei muutu," lisas tunamullune maailmameister.

Selleks aastaks on Rally Estonia trass veidi muutunud: kui varem kihutati peamiselt Otepää ümber, on seekord rajad viidud ka Mustvee ja Peipsiääre kanti. Neljapäeva hommikul on kavas testikatse ja õhtul Tartus kahekilomeetrine publikukatse. Reedel ja laupäeval sõidetakse kaheksa tavakatset ja laupäeva õhtul veel korra ka Tartu publikukatse. Pühapäeval on kavas pisut lühemad kiiruskatsed ja kokku on neid kuus.

Kokku läbitakse nelja päevaga ja 24 kiiruskatsega 314 kilomeetrit. Võrdluseks: eelmisel aastal oli kokku 17 kiiruskatset kogupikkusega 233,40 km.

Rally Estonia ajakava:

Neljapäev

Testikatse Abissaare (6,23 km) 9.01

SS1 Tartu 1 (1,64 km) 20.38

Reede

SS2 Arula 1 (12,68 km) 9.40

SS3 Otepää 1 (17,05 km) 10.28

SS4 Kanepi 1 (16,54 km) 11.16

SS5 Kambja 1 (17,85 km) 12.08

SS6 Arula 2 (12,68 km) 15.34

SS7 Otepää 2 (17,05 km) 16.22

SS8 Kanepi 2 (16,54 km) 17.10

SS9 Kambja 2 (17,85 km) 18.08

Laupäev

SS10 Peipsiääre 1 (23,53 km) 8.06

SS11 Mustvee 1 (12,28 km) 9.08

SS12 Raanitsa 1 (22,76 km) 10.36

SS13 Vastsemõisa 1 (6,70 km) 11.39

SS14 Peipsiääre 2 (23,53 km) 15.06

SS15 Mustvee 2 (12,28 km) 16.08

SS16 Raanitsa 1 (22,76 km) 17.34

SS17 Vastsemõisa 2 (6,70 km) 18.37

SS18 Tartu 2 (1,64 km) 20.08

Pühapäev

SS19 Neeruti 1 (7,82 km) 7.21

SS20 Elva 1 (11,72 km) 8.09

SS21 Tartu vald 1 (6,51 km) 9.08

SS22 Neeruti 2 (7,82 km) 11.41

SS23 Elva 2 (11,72 km) 12.29

SS24 Tartu vald 2 (6,51 km) 14.18