VIDEO | 12-aastane sooritas X-Mängudel ajaloolise triki

Khury sooritas ajaloolise triki X-Mängude parima triki võistlusel, kus muuseas osales rulalegend Tony Hawk, kellest sai 1999. aastal omakorda esimene inimene, kes 900-kraadise pöörde sooritas. Khuryst sai võiduga ühtlasi ka noorim kuldmedalist X-Mängudel.

Khury laskus vert-rambilt alla, kogus siis hoogu, sooritas 1080-kraadise (kolm täistiiru) pöörde ja maandus laual (videos 0:13 juures).

Tony Hawk otsustas vaid loetud tunnid enne võistlust, et võtab ekstreemspordi suursündmusest osa. Legendaarne rulataja saavutas 53-aastaselt X-Mängude parima triki kategoorias neljanda koha. Viimati võistles ta 2003. aastal.

53-year-old @tonyhawk, skating at #XGames for the first time since 2003.



The parallels between Hawk and Gui Khury: 22 years ago at X Games SF 1999, Hawk became the first to land a 900 on a vert ramp. Hawk did this 9 years before Khury was born (December 18, 2008). pic.twitter.com/NrZs5vzF80