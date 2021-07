Jurtšenko: olümpiavõitjat võiks Tour de France'i lõpetajate hulgast otsida

Jurtšenko ütles, et 2016. aasta olümpiamängudel Rio de Janeiros võimutsesid samuti need ratturid, kes olid äsja tulnud Tour de France'ilt. "Tõsi, siis oli vahe kaks nädalat, aga ikkagi arvan, et eelis on nendel meestel, kes lähevad ära heas seisus, kellel keha ei ole liiga kurnatud," ütles ekspert ERR-ile.

"Nädal puhkust on küll kriitiline, aga pigem arvan, et nad on väga valmis ja võiks olümpiavõitjat otsida ikkagi nende meeste hulgast, kes nüüd lõpetavad Tour de France'i," ütles Jurtšenko ja lisas, et laupäeval teise järjestikuse velotuurivõidu kindlustanud sloveen Tadej Pogacar on kindlasti keegi, keda jälgida.

Ta ütles, et vaadates statistikat ja tulemusi, on sloveen suurtuuridel maailma esinumber. Siiski, Jurtšenko märkis, et pühapäeval lõppeval velotuurilt puuduvad mõned suurnimed. "Giro d'Italia võitja Egan Bernal, [Primoz] Roglic sai vigastada ja jättis tuuri pooleli, põhikonkurendid kas langesid välja või ei olnud kohal, aga see ei ole Pogacari süü."

Sloveeni eeliseks on see, et ta saab hakkama nii mägedes, eraldi stardis kui ka siledal. "Lisaks on ta vaimselt valmis olema liider. See on kindlasti väga oluline," ütles Jurtšenko.

Prantsusmaa velotuuril on kerkinud üles küsimus mehaanilise dopingu kohta ja kummaliste helide kohta mõnelt jalgrattalt. "Jällegi raske öelda, milles see teema on, aga mingid sõitjad olevat kuulnud imelikku heli grupis sõites, et väga kummaline ja varem pole olnud. Seal võib olla üks teema see, et ketti on hakatud vahatama õlitamise asemel ja see tekitab teistsugust heli ja seda ei tee kõik tiimid veel, see on suhteliselt uus asi," analüüsis Jurtšenko.