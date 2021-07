Tänak: kuigi me ei võistle esikoha peale, oli ikka lõbus

Laupäeval lõppes autoralli MM-hooaja Eesti etapi kolmas võistluspäev, mille jooksul mullune võitja Ott Tänak (Hyundai) saavutas kuus katsevõitu. Eestlane ütles laupäeva õhtul, et proovib end pärast reedest katkestamist rütmis hoida.

"Kõik läks täna hästi, ühtegi suurt probleemi ei olnud," ütles Tänak Hyundai rallimeeskonna pressiteate vahendusel. "Me ei võistle enam esikoha nimel, aga katsetel oli meil ikka lõbus. Proovime end heas rütmis hoida."

Ott Tänak naasis pärast palju pettumust valmistanud katkestamist laupäeval taas teele ja võitis hommikupoolikul neljast katsest kolm. Õhtupoolikul jätkas Tänak heas tempos ja võitis kokku kuus kiiruskatset järjest, tema seeria katkes alles päeva eelviimasel katsel, kui kiireimat minekut näitas tiimikaaslane Thierry Neuville.

"Teisel läbisõidul olid katsed üpris nõudlikud, aga auto töötas hästi ja tundsime end ka hästi. Proovisin seda säilitada nii kaua, kui suutsin ja saime lõpuks mõned head ajad ka kirja. Kui võtad aeglaselt, siis ei oli huvitav. Kasutasime päeva, et mõned uued asjad õppida," lisas Tänak.

Meeskonna pealik Andrea Adamo ütles, et Hyundai ja Tänaku jaoks oli hea päev. "Ott tegi terve päeva vältel head esitust. Loomulikult, see tekitab küsimuse, mis oleks võinud olla, aga me ei saa enam midagi teha, peame keskenduma praegusele."

Hyundai meeskonnal on esikolmikus kaks sõitjat: Craig Breen ja Thierry Neuville. Adamo ütles, et meeskonnal on head kohad, aga nad peavad neid kaitsma.

Breen ütles, et ei tunne end autos siiani täiesti mugavalt ning peab kindlasti julgust koguma raja kitsamatel osadel. Siiski, iirlane lisas, et peab tundma end hästi, sest ralli on seni läinud ilma suuremate muredeta.

Neuville ütles, et meeskonnal õnnestus kiirust kontrollida ja neljandal kohal asetseva Sebastien Ogieri (Toyota) ees edu suurendada.