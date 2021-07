Saksamaa koondis kõndis rassistliku juhtumi tõttu sõprusmängus väljakult

Olümpiamängudele suunduv Saksamaa jalgpallikoondis kohtus laupäeval sõpruskohtumises Hondurasega ning viis minutit enne suletud uste taga mängitud võistluse lõppu kõndisid sakslased väljakult, sest Torunarigha suunas kõlasid rassistlikud solvangud.

"Mäng lõppes viis minutit varem seisul 1:1. Saksamaa mängijad lahkusid väljakult, kui Jordan Torunarighat koheldi rassistlikult," kirjutas Saksamaa koondis sotsiaalmeedias.

ℹ️ The game has ended 5 minutes early with the score at 1-1. The Germany players left the pitch after Jordan Torunarigha was racially abused.#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/D85Q63Ynr9