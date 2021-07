Enduro GP Estonia avapäeva kiireim oli Josep Garcia

"Mul on oma esimese EnduroGP etapivõidu üle väga hea meel, sest olin seda ammu oodanud," ütles Garcia. "Kukkusin küll kolm korda, kuid ei midagi hullu. [Pühapäeval] püüan saavutatut korrata."

Üldarvestuses oli laupäeval teine maailmameistrivõistluste üldliider Brad Freeman (Beta, Inglismaa), kaotades Garciale 8,5 sekundit. Andrea Verona (Gas Gas, Itaalia) oli kolmas.

Eestlastest oli laupäeval kiireim Priit Biene (Yamaha, Johansson MPE), kes säilitas liidrikoha klassis Open 4T. Ta ütles, et päev läks üldjoontes hästi, ainult viimasel endurokatsel haarasid kogu keha külmavärinad ja ta tõmbas tempo maha, sest oli kindel oma klassi võidus.

Eestlastest oli Ragnar Valdstein Open 4T klassis neljas ja Priit Raid (mõlemad Husqvarna, Kaubaalus RM Enduro Team) viies, Elary Talu (KTM, Sõmerpalu MK) sai Open 2T klassis teise koha, Riho Keerme (KTM, Jõhvi MK) oli kuues ja Kalev Kriis (Gas Gas, Gas Gas Motospordiklubi) kaheksas.

Pühapäeval on esimese võistlusratta start kell 8 hommikul. Rajal on üks ekstreemkatse (Oriküla rallikrossirajal), üks endurokatse (Vana-Sauvere teel) ja üks krossikatse (Kaarma krossirajal). Kohapeal on võistlus pealtvaatajatele tasuta.