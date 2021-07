Tadej Pogacar kindlustas teise järjestikuse võidu Tour de France'il

Van Aert võitis laupäevase temposõidu, kui lõpetas ajaga 35.53. Talle järgnesid poodiumil kaks taanlast: Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) jäi teiseks, kolmandana lõpetas Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma).

20. etapil kindlustas 22-aastane sloveen Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) teise järjestikuse võidu Prantsusmaa velotuuril. Sloveen haaras velotuuri kollase särgi pärast suurepärast kaheksandat etappi, mil tõusis rivaalide ees üldarvestuses 1.48 kaugusele. Pogacar pikendas enda edu tuuri jooksul veel viieminutiliseks ning kindlustas laupäeval üldvõidu.

"Olen lihtsalt õnnelik, et see lõppeb. On olnud väga rasked ja nõudvad kolm nädalat. Oleme sõitnud hommikust õhtuni iga päev. Ma ei saa kaht tiitlit võrrelda, need on täiesti erinevad. Ma olen lihtsalt superõnnelik. Ma nautisin täna igat momenti," kommenteeris Pogacar pärast etappi.

Tour de France'i viimane etapp viib sõitjad 108,4-kilomeetrilise ringiga pühapäeval Chatou'st Pariisi Champs-Elysees tänavale.