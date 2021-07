Kaido Saks ja Renato Lindmets jätkavad tuleval hooajal Rakvere Tarvas

Klubi teatas kolmapäeval, et on löönud käed Renato Lindmetsaga, kes täitis lõppenud hooajal kapteni kohustusi.

"Mõtlesin natukene ja otsustasin, et teen ühe aasta veel," lausus Renato Lindmets. "Natuke oli kurb, kuidas viimane aasta meie jaoks lõppes. Ma ei taha niimoodi joont alla tõmmata, vaid ikka hooaja viimase mängu võidukalt lõpetada."

Tarva peatreener Martin Müürsepp märkis, et kogenud keskmängija jätkamine annab meeskonnale väga palju juurde. "Tean igal juhul, mida temalt saan – see on tugev võitlus kaitses ükskõik kelle vastu ta siis pikkadest peab kaitses olema. Pealegi tõmbab ta publiku saalis kaasa. Renatol on hea side Rakvere rahvaga," ütles Müürsepp.

Rakvere Tarvas teatas laupäeval veelgi ühe mängija jätkamisest, nimelt sõlmis klubiga lepingu veel ääremängija Kaido Saks.

"Eks ma ootasin ikka ja kindlasti tahtsin nendega edasi minna," kinnitas Saks. Ta lisas, et sarnaselt Renato Lindmetsaga jäi temalgi läinud hooaja lõpp hingele kripeldama.

Korvpallimänguga meistriliiga tasemel lõpparve tegemisest Saks liiga palju ette veel ei mõtle. "Kui Renato ütles, et tuleb veel üheks hooajaks, siis mina ei hakka siin punkti panemisest veel rääkima. Ei tea. Vaatame, kuidas siin läheb, aga korvpall meeldib mulle endiselt ja samamoodi on väga meeldiv Tarvas valitsev positiivne õhkkond – ühesõnaga väga hea koht," kõneles 35-aastane pallur.

Tarva peatreener Martin Müürsepp avaldas, et Kaido Saksast on kindlasti meeskonnale suur tugi. "Kaido on hea käega poiss ja kindlasti on tal lõbusam koos Renato Lindmetsaga pealinnast Rakveresse treeningutele ning mängudele sõita. Ega see kerge ei ole. Arvan, et leiame talle tema rolli," rääkis Müürsepp.