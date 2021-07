Warholm: olümpiakulla jaoks on vaja maailmarekordi väärilist kiirust

Warholm lõpetas 1. juulil Oslos ajaga 46,70, tervelt 18 sajandikku kiirem Kevin Youngi 1992. aastal püstitatud rekordist. "Teadsin, et mul oli kehas kiire aeg olemas," ütles uus maailmarekordi omanik toona.

Warholm ütles laupäeval olümpiaeelsel pressikonverentsil, et Tokyos kulla võitmiseks peab ta tõenäoliselt taas maailmarekordi tasemel jooksma. "Selles pole kahtlustki. Aga mis aeg see lõpuks on, seda on raske öelda. Eks ajas näeme," ütles jooksja.

Norralase rekord kodupubliku ees oli ka ajalooline, sest 400 m tõkkejooksu maailmarekord oli pikim püsiv rekord. "Sa pead olema oma parimal tasemel ja kõike õigesti tegema, nii trennis kui ka võistlusel. See oli tõesti eriline."

"400 m tõkkejooks on järsult saanud väga-väga võistluslikuks alaks," lisas Warholm. "Sul peavad konkurendid kogu aeg meeles olema, sest nad on seal ja tahavad minu positsiooni."

Tokyo olümpiamängud algavad järgmisel reedel, 23. juulil. 400 m tõkkejooksu eeljooksud saavad alguse 30. juulil.