Eestis peeti esimene rahvusvaheline naiste rannajalgpalliturniir

Tegemist oli esimese rahvusvahelise naiste rannajalgpalliturniiriga Eestis. Eesti Rannajalgpalli Liidu poolt korraldatud turniiril osalenud kaheksa naiskonna hulka kuulusid Läti naiskond Babites SK, FC Kuressaare, Pärnu Vaprus JK, ERR Levadia, The Best Never Rest, Copacabana BSC, Puhja Spordiklubi esindusnaiskond ja Puhja Spordiklubi II naiskond, vahendab Eesti Jalgpalli liit.

Turniiri võidukarika teenis peatreener Andreas Aniko juhendatav Tabasalust pärit naiskond Copacabana BSC, kes alistas finaalkohtumises FC Kuressaare naiskonna tulemusega 3:0. 3.-4. koha mängus läksid vastamisi ERR Levadia ja The Best Never Rest, kus esimene teenis 2:0 võidu.

Turniiri parimaks mängijaks valiti võitjanaiskonna Copacabana BSC mängija Marta Staalfeldt.