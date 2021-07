Tokyo olümpiaks valmistuv USA korvpallikoondis tegi koosseisus muudatusi

Kolm korda Tähtede mängul osalenud Washington Wizardsi mängumees Bradley Beal sai koroonaviiruse endale külge Las Vegases toimunud treeninglaagri ajal ja seetõttu jääb mehel unistus olümpiast täitmata.

Cleveland Cavaliersi ääremängija Kevin Love polnud piisavalt hästi taastunud teda vaevanud säärevigastusest ja ka tema peab olümpialt kõrvale jääma.

Beali ja Love'i asendajatena kutsuti USA koondisesse Denver Nuggetsi tsenter JaVale McGee ja San Antonio Spursi ääremängija Keldon Johnson. "Keldon on mänginud meie treeninglaagris ja sõprusmängudes hästi ja olles Spursi klubi mängija, on ta tuttav peatreener Gregg Popovichi nõudmistega ja ideedega," rääkis USA koondise mänedžer Jerry Colangelo.

"JaVale on olnud USA koondisega seotud aastast 2009 ja me usume, et tal on väga väärtuslikud kogemused ja oskused," lisas Colangelo.

USA kuulub Tokyos ühte alagruppi Prantsusmaa, Iraani ja Tšehhiga.