Tony Ats Tamm on kaheksa ala järel kümnevõistluses 14. kohal

Teivashüpe:

Tony Ats Tamm hüppas oma hooaja parima tulemuse 4.40. Ka rekordseerias ületas Tamm sama kõrguse. Kaheksa alaga on Tamm kogunud 5869 punkti ja on 14. kohal.

Kettaheide:

Tony Ats Tamm parandas täna kettaheites isiklikku rekordit peaaegu kahe meetriga ja heitis ketast 42.95. Rekordseerias heitis Tamm 39.73.

110 meetri tõkkejooks:

Tony Ats Tamm jooksis 110 meetri tõkkesprindis välja aja 15,47, mis on paraku enam kui pool sekundit aeglasem tema rekordseerias tehtud jooksust.

Tamme kommentaarid avapäeva lõpus:

"Kergelt ei tulnud, ettevalmistused ei ole ka väga hästi läinud. Sel aastal on kaks korda tagareiel rebestus olnud, raskelt on tulnud, aga siin ma olen," ütles Tamm pärast võistlust ERR-ile.

Tamm enda päevaga kuigi rahul ei olnud, aga ütles, et kaugushüppes püstitatud isikliku rekordiga võib rahule jääda. "Hoojooks oli kehv, aga sain natuke jala enda alla ja veidi viskas üles, sellega võib isegi rahule jääda. Lootsin küll üle seitsme meetri hüpata, aga küll see järgmine kord tuleb."

Ta lisas, et suutis kuulitõuke soojenduskatsetel kuuli lennutada 13.50 peale, kuid võistluskatsetel see välja ei tulnud. Samuti vedas teda alt kõrgushüpe, Tamm avalikustas, et on viimase poole aasta jooksul vigastuste tõttu vaid korra selle ala jaoks trenni saanud teha.

Tamm lootis, et suudab pühapäeval kaotatud punktid tasa teha kettaheites ja teivashüppes, viimases vahest isegi varuga.

Rasmus Rooslehe võistlus lõppes pärast kuulitõuget, millele eelnes nulliring kaugushüppes. "Nukker oli vaadata Rasmust, oleks võinud ikka koos minna edasi, oleks lõbusam võistelda koos, aga nii läks. See on mitmevõistlus," ütles Tamm.

400 m jooks:

Tony Ats Tamm lõpetas enda laupäeva 400 m jooksus tulemusega 52,36, mis on kahe sajandiku etem tema rekordiseeriast. Viie alaga on Tamm kogunud 3619 punkti ning on kümnevõistluse üldarvestuses 14. kohal.

Kõrgushüpe:

Tony Ats Tamm ületas algkõrguse 1.76, jättis siis kõrguse 1.79 vahele ja ületas siis ka kõrguse 1.82 esimesel katsel. Kõrgust 1.85 tal enam võtta ei õnnestunud.

Kuulitõuge:

Rasmus Roosleht jätkas ebaõnnestunud kaugushüppe järel võistlemist. Kuulitõukes sai Roosleht kirja tulemuse 15.19, kuid eestlane katkestas pärast ala kümnevõistluse.

Tony Ats Tamm parandas võrreldes rekordseeriaga tulemust ja tõukas kuuli 12.92.

Kaugushüpe:

Rasmus Roosleht paraku kaugushüppes kolme katse jooksul tulemust kirja ei saanud. Tony Ats Tamm püsititas isikliku rekordi 6.91 ja hoiab kaugushüppe järel 13. kohta.

100 meetri jooks:

Kümnevõistluse avaalal näitas Tony Ats Tamm päeva kaheksandat aega 11,22. Rasmus Roosleht on 19. kohal ja jooksis ajaks 11,63.

Eestlaste rekordseeriad:

Rasmus Roosleht (7245): 11,66; 6.87; 15.66; 1.92; 52,38; 15,76; 42.22; 4.50; 52.10; 4.49,11

Tony Ats Tamm (7208): 11,04; 6.88; 12.49; 1.92; 51,52; 14,79; 39.73; 4.40; 47.15; 4.45,52