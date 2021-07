Reedel peetud Enduro GP Estonia Super Testi parim oli Josep Garcia

Kuressaare Titeranna kõrvale märgitud atraktiivse Super Testi kiireima aja 1.35,37 sõitis välja klassi E2 sõitja Garcia. Ta on oma klassis peale kahte etappi kolmandal kohal.

Eestlastest oli ajaga 1.46,61 kiireim Priit Biene (Yamaha, Johansson MPE), kes edestas seega ka oma konkurente klassis Open 4T. Hetkel juhibki Biene oma klassi maailma karikavõistluste arvestust.

"Kodupubliku ees oli närv meeletult suur ja puterdasin päris palju," tunnistas Biene. "Täna on ees terve pikk päev ja saab rahulikult gaasi keerata."

106 maailma kiiremat endurosõitjat 20 riigist selgitavad omavahel parimad üheksas masinaklassis. Maailmameistrivõistluste üldliider on peale kahte etappi inglane Brad Freeman (klass E3), kes oli Super Testil kolmas.

Saaremaa rada on väga erinev sellest, millega Lõuna-Euroopa sõitjad on harjunud sealsetes mägedes. See on liivane, katsetel leidub palju puujuurikaid ja muid takistusi, mis nõuavad sõitjatelt häid tehnilisi oskusi. Oma rolli mängib kindlasti ka kuumus, mis sõitjad reedest pühapäevani kestval jõukatsumisel korralikult ära väsitab.

Laupäeval on esimese võistlussõitja start kell 9 ja pühapäeval planeeritakse alustada kell 8 hommikul. Rajal on üks ekstreemkatse (Oriküla rallikrossirajal), üks endurokatse (Vana-Sauvere teel) ja üks krossikatse (Kaarma krossirajal).

GP klassid sõidavad laupäeval ja pühapäeval kolm ja pool ringi, Open klassid kolm ringi, Eesti meistrivõistluste klassid kaks ringi. Päeva lõpus läbitakse uuesti Super Test Kuressaares. Autasustamine toimub laupäeva ja pühapäeva õhtul pärast võistluspäeva lõppu Paddockis Raiekivi säärel.