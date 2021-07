Levadia täiendas enda ridu kogenud Serbia keskkaitsjaga

Levadia andis teada, et Mitroviciga sõlmiti leping 2022. aasta lõpuni

"Olen väga õnnelik, et Eestisse tulin ja FCI Levadiaga liitusin! Tunnen end meeskonnas väga hästi, tase on kõrge ning tingimused väga korralikud. Meeskonnas on mitmeid serblasi ning seega oli mul väga lihtne uude keskkonda sulanduda. Ootan huviga eelseisvaid mänge ja annan endast kõik, et meeskonda aidata," rääkis 33-aastane Mitrovic Levadia kodulehele.

"Otsisime meeskonda kogenud keskkaitsjat, Milani näol saime olulise täienduse, tema kogemus räägib enda eest. Loodame, et sulandub kiiresti meeskonda, kohaneb meie taktikaga ning aitab meid maksimaalselt püstitatud eesmärkide täitmisel," selgitas FCI Levadia spordidirektor Sergei Pareiko serblase palkamist.

FCI Levadia uus täiendus võib oma debüüdi teha juba pühapäevases Premium Liiga kohtumise Nõmme Kalju vastu. Mitrovic kannab FCI Levadia esindusmeeskonnas särki number 3.

Mitrovic on FK Zemuni kasvandik, kes on mänginud Serbia kõrgliigas Belgradi klubide FK Rad ja FK Partizan ridades. Samuti on Mitrovic mänginud pikka aega Türgis Mersin Idmanyurdu ja Adana Demirspori särgis.