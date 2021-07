VAATA OTSE | Kadrioru staadionil algas U-20 EM-i kolmas võistluspäev

Ülekanded algavad ERR-i spordiportaalis kell 9.30 ja 15 ning on kommentaarita. Kell 16.30 on ülekanne nähtav ka ETV2 kanalil, kus võistlusi kommenteerivad Juhan Kilumets ja Rauno Kirschbaum ning stuudios on Anu Säärits.

Hommikune sessioon:

09:30 M Kettaheide QA - Hannes Remmelgas

09:35 M 100 m 10-võistlus - Rasmus Roosleht, Tony Ats Tamm

10:05 M 10,000m käimine Finaal - Artur Djatšuk

10:30 M Kaugushüpe 10-võistlus A + B - Rasmus Roosleht, Tony Ats Tamm

10:35 N Kuulitõuge Q A + B - Berit Saar, Gertu Küttmann

10:50 M Kettaheide QB

11:30 N 4 x 400m Teatejooks (eeljooks)

11:50 N Kaugushüpe Q A + B - Liisa-Maria Lusti

11:55 M 4 x 400m Teatejooks (eeljooks) - Kaspar Grauen, Andreas Laksberg, Mait Filipozzi, Romet Kivi, Uku Renek Kronbergs

12:00 M Kuulitõuge 10-võistlus A + B - Rasmus Roosleht, Tony Ats Tamm

12:15 N Odavise QA - Katre Marit Liiv

13:20 N Odavise QB