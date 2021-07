Võrkpallur Jade Šadeiko vahetab Ameerikas ülikooli

Šadeiko veetis esimese poole suvest veel Oregonis naiskonnas treenides, kuid hetkel on tagasi kodumaakonnas Järvamaal. Nimelt algas paar päeva tagasi Paides rahvusnaiskonna treeninglaager. Diagonaalründajana koondisekutse teeninud Šadeiko võtab hetkel treeninguid rahulikumalt, sest on veidi hädas põlveprobleemidega. Ent juba varsti, augusti alguses, ootab teda taas reis üle Atlandi ookeani, et liituda siis uue naiskonna treeningutega ja hakata Floridas valmistuma ülikooliliiga uueks hooajaks, vahendab Võrkpall24.ee.

Türilt pärit Jade sõnul oli ülikoolivahetuse põhjus peamiselt kinni ikkagi mänguajas. "Oregonis on kombeks lasta kõige vanematel tüdrukutel mängida," selgitas Šadeikode spordipere noorim õde. "Nad peavad loomulikult selleks ka head olema, kuid ometi on "seenioritel" seal selge eesõigus. Ma ei tahtnud oodata viimase õppeaastani, et platsile saada – see tundus ajaraiskamisena," ütles Šadeiko.

Šadeiko mängis Oregonis lisaks talle juba tuttavatele nurga- ja diagonaalründaja rollidele ka keskblokeerija kohta. Seepärast tahtis ka uus kool 190-sentimeetrist eestlannat just temporündaja kohale paigutada. Šadeiko aga seda episoodi enam korrata ei taha. "Positsioonivahetus oli vahelduseks tore, aga edaspidi jään siiski oma liistude juurde," kinnitas ta.

