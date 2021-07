Saaremaal algab enduro MM-i kolmas etapp

Saaremaal toimuv võistlus on MM-kalendris kolmas etapp. Eelnevalt sõideti juunis Portugalis ja Itaalias. Maailmameistrivõistluste üldliider on peale kahte etappi inglane Brad Freeman.

Eestlastest teeb terve hooaja kaasa Priit Biene (Yamaha, Johansson MPE), kes saavutas Portugali etapil klassis Open 4T teise koha, Itaalias aga võitis. Kokkuvõttes on Biene enne Saaremaa võistlust oma klassi liider.

Lisaks Bienele osaleb mitu eestlast maailma karikavõistluste arvestuses ainult Saaremaa võistlusel. Samuti toimub võistlus Eesti meistrivõistluste arvestuses.

Rada on väga erinev sellest, millega Lõuna-Euroopa sõitjad sealsetes mägedes on harjunud. See on liivane, katsetel leidub palju puujuurikaid ja muid takistusi, mis nõuavad sõitjatelt häid tehnilisi oskusi. Oma rolli mängib kindlasti ka kuumus, mis sõitjad reedest pühapäevani kestval jõukatsumisel korralikult ära väsitab.

Kuressaare Titeranna kõrval asuva Super Testi algus on reedel kell 19. Laupäeval on esimese võistlussõitja start kell 9 ja pühapäeval planeeritakse alustada kell 8 hommikul. Rajal on üks ekstreemkatse (Oriküla rallikrossirajal), üks endurokatse (Vana-Sauvere teel) ja üks krossikatse (Kaarma krossirajal).

GP klassid sõidavad laupäeval ja pühapäeval kolm ja pool ringi, Open klassid kolm ringi, Eesti meistrivõistluste klassid kaks ringi. Päeva lõpus läbitakse uuesti Super Test Kuressaares. Autasustamine toimub laupäeva ja pühapäeva õhtul pärast võistluspäeva lõppu Paddockis Raiekivi säärel.