Rapla peatreeneriks saab Euroliiga ja ACB kogemusega hispaanlane

Aastatel 2011-2018 oli ta abitreeneriks Badalona Joventutis peatreenerite Salva Maldonado, Diego Ocampo ka Carles Durani alluvuses. 2018-19 töötas ta Vitoria Baskonias peatreenerite Pedro Martinez'i ja Velimir Perasovici kõrval ja 2019-20 Peterburi Zeniidis koos Joan Plazaga, vahendab Korvpall24.ee.

Eelnimetatud klubide juures on ta täitnud mitmeid ülesandeid, näiteks spetsialiseerudes eri aastatel kaitsemängu- või rünnakutreeneri kohustustele, mängu analüüsile, igapäevastele treeningutele ja ka klubide noortesüsteemide juhtimisele.

Rapla korvpalliklubi juht Jaak Karp uue peatreeneri toomisest: "Ma olin väga rahul tööga, mida Toomas Annuk peatreenerina tegi, aga ma tundsin pärast hooaega tugevat vajadust sammu järele, mis ei viiks uuest hooajast edasi vaid meeskonda, vaid kogu Rapla organisatsiooni. Soovisin tuua uue peatreeneri just nimelt välismaalt, et vahetult kogeda, mida mujal teistmoodi, uutmoodi või paremini tehakse. Ma tunnistan, et ma ei oleks uskunud, et Rapla peatreeneriks võiks saada lausa Euroliiga kogemusega juhendaja, see kostab isegi natuke ulmeliselt, aga see ei ole Lluis Riera ainus tugevus. Minu jaoks oli huvitav, et tal on omandatud kraad nii psühholoogias kui matemaatikas. Tema kolleegi, Peterburi Zeniidi abitreeneri Jose Samaniego sõnul loovad need kombinatsiooni, kus ta on tugev analüütik, aga samas leiab väga hea kontakti ka mängijatega."

Meeskonna komplekteerimisega loodetakse lõpule jõuda hiljemalt augusti keskpaigas, et valmistuda eesootavateks karikavõistluste ja meistriliiga mängudeks, samas ka selleks, et liituda uue loodava Põhja-Euroopa korvpalliliigaga.

