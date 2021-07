VAATA OTSE | Mida suudavad eestlased U-20 EM-il reede õhtul?

Ülekanne õhtusest sessioonist algab ERR-i spordiportaalis kell 15 ja on ilma kommentaarita. Kell 17 on ülekanne nähtav ka kanalil ETV2, kus võistlusi kommenteerivad Juhan Kilumets ja Rauno Kirchbaum ning stuudios on Anu Säärits.

Õhtune sessioon:

14:45 N Odavise 7-võistlus A - Pippi Lotta Enok

16:00 N 100 m tõkkejooks Poolfinaal

16:00 N Odavise 7-võistlus B

16:15 N Kolmikhüpe Finaal

16:25 M 110 m tõkkejooks Poolfinaal

16:50 N 800 m Poolfinaal

17:10 M 100 m Finaal

17:20 N 100 m Finaal

17:25 N Kettaheide Finaal

17:35 N 800 m 7-võistlus Finaal - Pippi Lotta Enok

17:58 M Kaugushüpe Finaal

18:00 M 3000 m takistus (eeljooks)

18:35 N 400 m Finaal

18:45 M 400 m Finaal

18:55 M 5000 m Finaal

19:10 M Vasaraheide Finaal

19:20 N 200 m (eeljooks) - Ann Marii Kivikas

19:45 M 200 m (eeljooks) - Oliver Kruuspan