TÄNA OTSE: Kadrioru staadionil algab U-20 EM-i teine võistluspäev

Ülekanne hommikusest sessioonist algab ERR-i spordiportaalis kell 10 ja on ilma kommentaarita. Kell 17 on ülekanne nähtav ka kanalil ETV2, kus võistlusi kommenteerivad Juhan Kilumets ja Rauno Kirchbaum ning stuudios on Anu Säärits.

Hommikune sessioon:

10:00 N Vasaraheide Q A

10:05 M 110m tj (eeljooks)

10:30 M Teivashüpe Q A ja B

10:45 N 100m tj (eeljooks) - Anna Maria Millend

10:50 N Kõrgushüpe Q A ja B - Elisabeth Pihela ja Karmen Bruus

11:20 N 1500m (eeljooks) - Anete Randma

11:30 N Vasaraheide Q B - Gertu Küttmann

11:45 M 800m (eeljooks) - Uku Renek Kronbergs

12:20 N 400m tj (eeljooks) - Hege-Lee Pielberg

12:45 N Kaugushüpe 7-võistlus A ja B - Pippi Lotta Enok

12:50 M 400m tj (eeljooks) - Mait Filipozzi