Itaalia jalgpalli kõrgliigas keelatakse rohelist värvi mänguvorm

Huvitav reegel kehtestati telekanalite soovil, kes kardavad, et rohelist värvi särkides mängijad ei paista rohelisel murul piisavalt hästi välja ning televaatajatel on keeruline mängu jälgida. Sellest tulenevalt otsustati, et alates ülejärgmisest hooajast rohelist mänguvormi Serie A-s enam kanda ei tohi.

Otsus mõjutab enim Atalanta BC-d ja Rooma Laziot, kes erinevat tooni rohelisi võistlusvorme on kasutanud. Veel ei ole teada, kas mustade triipudega tumerohelist särki kandev Sassuolo meeskond peab samuti disaini muutma või pääseb keelust, sest pole üleni roheline.

Uus reegel puudutab lisaks särkidele ka pükste ja kedrade värvust. Juhul, kui kasutatakse vähemalt kolme värvi, peab neist üks olema põhivärv ja teistest selgelt eristuma.