Legionist lahkunud Gussev liitus Kaljuga

"Nõmme Kalju on pika ajalooga ja ambitsioonikas klubi. Mind on Kalju kollektiivi hästi vastu võetud ja mul on suur au siia kuuluda," sõnas Gussev Kalju teadaandes. "Tervis on korras, treeningud väga heal tasemel ning teen kõik selleks, et meeskonda hooaja teises pooles võitudeni aidata".

Uus leping on sõlmitud käimasoleva hooaja lõpuni, võimalusega seda pikendada veel üheks jalgpallihooajaks. Suvistes treeningmängudes juba Kaljut esindanud Gussev sai FC Kuressaare vastu ka jala valgeks.

Viimaseid päevi 26-aastane pallur alustas jalgpalluriteed Legionis, mängis seejärel kuus hooaega Floras ning esindas ka kahe Soome klubi värve. Eestisse tagasi tulnud Gussev mängis poolteist hooaega taas Legioni eest ning on nüüd liitunud liigarivaaliga. Gussev on esindanud üheksal korral ka Eesti koondist ja löönud ühe värava.