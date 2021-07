Nädalavahetusel peetakse Pärnus motokrossi EM-etapp naistele ja noortele

Pärnu etapp on EM-i kirderegiooni, mille 10 parimat pääsevad EM-finaali, kalendris eelviimane etapp ja eestlaste seisud on enne koduetappi head. EMX85 klassis on hetkel esikümnes Gregor Kuusk (3.) ning Tanel Leoki pojad Sebastian (6.) ja Travis (8.), lisaks on esikümne piirimail veel Jan-Marten Paju ja Kaspar Uibu. Kuusk kahjuks vigastuse tõttu Pärnus rajale ei lähe, aga teised mainitud lähevad kindlasti maksimumtulemuste peale välja.

EMX65 klassis on sarjaliider enamus sõite võitnud Aigar Leoki poeg Lucas, esikümnes on veel Aston Allas (5.), Karl Teesalu (9.) ja Enri Lustus (10.) ning teises kümnes Bruno Mägi ja Marten Raud, kellel on hea võimalus ka end regiooni lõpuks end TOP10sse sõita.

Eestlannasid sel aastal tervet sarja kaasa tegevat sõitjat ei ole, kuid Pärnus on stardis enamus kiirematest Eesti naistest, kes saavad hea kogemuse ja võrdlusmomendi Euroopa parimatega võisteldes.

Lisaks EM-klassidele võistlevad laupäeval ja pühapäeval vahesõitudes Eesti parimad MX Pro, MX Junior, MX Hobi ja 50cc klasside sõitjad.