Pelicans palkab uueks peatreeneriks Phoenixi abitreeneri

ESPN-ile teadaolevalt on korvpalliliiga NBA klubi New Orleans Pelicans lähedal endise mängija Willie Greeni peatreeneriks palkamisele.

Green veetis 12 aastat NBA-s mängijana, seejuures mängis ta ka ühe hooaja toone Hornetsi nime kandnud New Orleansi meeskonnas. Pärast mängijakarjääri lõppu ühines Green Golden State Warriorsi treenerite meeskonnaga. Ajast Warriorsiga on Greenil ette näidata ka kaks tiitlisõrmust. 2019. aastast on ta olnud abitreener Phoenix Sunsi juures, kes mängib Milwaukee Bucksiga NBA tiitli nimel.

Pelicans lasi lahti eelmise peatreeneri Stan Van Gundy 16. juunil. Van Gundyle sai teadaolevalt saatuslikuks tema suhtlemisstiil mängijatega ning mängijad ei tulnud väidetavalt veterantreeneri õpetustega kaasa.

Headest noortest mängijatest koosneva Pelicansi meeskonna võtab Green üle olukorras, kus noor superstaar Zion Williamson on kulisside taga avaldanud pahameelt juhatuse otsuste üle.

New Orleans oli esimene meeskond läänekonverentsis, kes jäi ilma play-in kohast hooajajärgsel turniiril. Põhihooajal kogus meeskond 31 võitu ja 41 kaotust