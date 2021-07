Viljandi võõrustab rannakäsipalli meistrivõistluste teist etappi

Avaetapil Põlvas osales 41 võistkonda seitsmes vanuseklassis, Viljandis on stardirivis juba 48 tiimi ja lisandus üks arvestus. Kui nädal tagasi ei registreerunud piisavalt naiskondi, siis sel korral hakkavad naiste meistrikulla nimel heitlema tiitlikaitsja Alatskivi SK Juku, HC Tabasalu ja HC Kehra naiskonnad.

"Omades mullust kogemust, kus koroonapausile järgnenud mängunälga tuli kustutama üle 60 võistkonna, siis osalejate arvu kasv võrreldes Põlvaga meid ei hirmuta. Viiel väljakul tuleb keskmiselt 22 mängu platsi kohta, eelmisel suvel oli neid suisa 30," sõnas etapi peakorraldaja, Viljandi HC peatreener Marko Koks.

"Väga tore, et õrnem sugu naiste arvestuses osalema tuleb. Vaadates naiste käsipalli kandepinda ja viimaste aastate arengut, võiks julgemalt ja aktiivsemalt mängima tulla. Ilm saab ilmselt olema kuum ja mõnusalt suvine, seega nii mängijatele kui ka publikule saame pakkuda häid tingimusi," kinnitas Koks.

Meeste seas haaras Põlvas liidrikoha alistamatuks jäänud tiitlikaitsja Serviti, kellele järgnesid Viljandi HC ja Tartu Ülikool. Põlva Spordikool oli võidukas 2004. ja 2008. aastal sündinud poiste arvestuses, 2006. sündinute seas juhib HC Pärnu/Paikuse ning noorimate ehk 2010. aastal sündinute hulgas Valga Käval.

Neiud mängivad Eesti meistritiitli peale kahes vanuseklassis ning nii 2004. kui ka 2008. aastal sündinute seas juhib avaetapi järel HC Pärnu/Padise. Geograafia ulatust näitab tõsiasi, et erinevate klasside esikolmikus on võistkondi Põlvast, Viljandist, Tartust, Pärnust, Tallinnast, Valgast, Padiselt, Tabasalust, Sõmerust, Kehrast ja Tapalt.

"See nimekiri tõestab, et rannakäsipall erineb kõvasti saalis mängitavast ning siin võib tulla üllatusi. Kiiruse ja toore jõuga rannas alati edu ei saavuta, vaja on loovust ja osavust. Ühtpidi võib tunduda keeruline mäng, aga samas ka lihtne ning on meil ju varasemalt etappidel käinud edukalt mängimas korvpalluridki," arutles Koks.