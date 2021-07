Bahrain Victoriousi rattaklubi liikmete hotell otsiti läbi

Jalgrattaklubi Bahrain Victorious kinnitas, et Prantsusmaa politsei otsis kolmapäeva õhtul meeskonda majutava hotelli läbi ning ei andnud tiimipealiku sõnul läbiotsimiseks põhjust.

"Midagi erilist ei juhtunud, politsei tuli meile külla, küsisid ratturite treeningandmeid, kontrollisid bussi üle ja see oli kõik," ütles tiimipealik Milan Eržen portaalile Cyclingnews. "Nad häirisid rattureid tunni ning lõpuks tänasid meid. Nad ei öelnud meile oma külastuse põhjust, aga saame selle tänu oma advokaatidele teada."

Erženit on eelnevalt kahtlustatud tema võimaliku osaluse tõttu operatsioonis "Aadrilaskmine", mille käigus paljastati laiaulatuslik dopinguvõrgustik, mis hõlmas muuhulgas ka Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu.

Bahrain Victorious kinnitas, et nii ratturite kui ka töötajate toad otsiti läbi ja kedagi vahi alla ei võetud. Movistari jalgrattatiim ööbib samas hotellis, kuid politsei nende tube läbi ei otsinud, kirjutas portaal neljapäeval.

Bahrain Victoriousi hiljutised tulemused Itaalia velotuuril ja Criterium du Dauphine'i velotuuril on sattunud kahtluse alla, kui kaks nimetamata isikut on tulnud esile ja öelnud, et kahtlevad meeskonna aususes.

Milan Eržen kaitses toona enda juhitud meeskonda ning ütles, et head tulemused Damiano Caruso ja Mark Paduni poolt tulenevad uuest strateegiast, mis sihib rohkem etapivõite.