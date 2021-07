Rapla Avis Utilitas palkas peatreeneriks Euroliiga kogemuse hispaanlase

Korvpalli Eesti meistriliiga meeskond Rapla Avis Utilitas teatas neljapäeval, et on sõlminud käed Euroliiga taustaga hispaanlase Lluis Rieraga, kes asub tööle meeskonna peatreenerina.

42-aastane Riera on viimase üheksa hooaja jooksul töötanud abitreenerina Hispaania kõrgliiga klubis Club Joventut Badalona, samuti Hispaania kõrgliigas mängivas Sander Raieste koduklubis Saski Baskonia ning Euroliigas mängivas Venemaa tippklubis Peterburi Zeniit.

Rapla meeskonna juht Jaak Karp ütles, et meeskond on väga rahul Toomas Annuki tööga, kuid soov oli tuua uueks peatreeneriks keegi välismaalt, et kogeda, mida mujal paremini tehakse.

"Ma tunnistan, et ma ei oleks uskunud, et Rapla peatreeneriks võiks saada lausa Euroliiga kogemusega juhendaja, see kostab isegi natuke ulmeliselt, aga see ei ole Lluis Riera ainus tugevus. Minu jaoks oli huvitav, et tal on omandatud kraad nii psühholoogias kui matemaatikas," ütles Karp.

"Lisaks pikaajalisele kogemusele Hispaania tippliigas ACB on tal kogemus ka Badalona Joventut noortevõistkondade peatreeneri ja koordinaatorina.

Oleme kokku leppinud, et ta jagab oma kogemust ka meie noortetreeneritega. Lisaks ma usun, et sellise kaliibriga treeneri käe all treenimine ja mängimine võiks olla väga huvitav väljakutse Eesti mängijatele," lisas korvpallijuht.