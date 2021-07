VAATA OTSE | U-20 EM-i õhtuses sessioonis asuvad võistlema kaheksa eestlast

17.30 algavat ülekannet kommenteerivad Juhan Kilumets ja Rauno Kirschbaum ning stuudios on Anu Säärits.

Enne võistlust:

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi kinnitas kolmapäeval peetud pressikonverentsil, et nelja päeva jooksul võistleb Kadriorus U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel üle 1200 sportlase 46 riigist. Eesti koondises on stardilehel 38 noort ja eelkõige oodatakse neilt isiklikke rekordeid.

"Ma arvan, et kõik sportlased lähevad kodustaadionile tegema ühte tähtsamat selle suve etteastet ja ootan palju isiklikke rekordeid. Meie koondise liikmed edetabeli järgi sellisel positsioonil ei ole, et neile saaks medalilootusi panna, kuid alati on oodatud üllatused," ütles Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ERR-ile.

Publikule on avatud Kadrioru staadioni peatribüüni esimesed kolm sektorit ning staadionile sissepääs toimub ainult Vesivärava tänava kaudu. Ülejäänud tsoonidesse, sealhulgas vastastribüünile ning staadioni välisringile pealtvaatajatel ligipääs puudub - need alad on rahvusvaheliste sportlaste alad.

Neljapäevases hommikuprogrammis on võistlustules viis eestlast, muuseas alustab Pippi Lotta Enok seitsmevõistlust. Veel näeb kuulitõuke kvalifikatsiooni Andri Matrovit, vasaraheite kvalifikatsioonis Oskar Filip Tammikut, 100 m jooksu eeljooksudes Ats Kivimetsa ja 400 m jooksu eeljooksudes Kaspar Grauenit.

Õhtuse sessiooni ajakava:

15.25 M kõrgushüpe kvalifikatsioon A+B - Albert Beilinson

15.25 N 800 m jooks (eeljooks) - Merili Tiik

15.30 N kettaheide kvalifikatsioon A - Kelly Heinpõld

16.00 M 1500 m jooks (eeljooks)

16.20 N kuulitõuge (7-võistlus) - Pippi Lotta Enok

16.25 N 100 m (poolfinaal)

16.45 M 100 m (poolfinaal) - Ats Kivimets

16.50 N kettaheide kvalifikatsioon B

17.05 M kaugushüpe kvalifikatsioon A+B - Romet Vahter

17.05 M 3000 m jooks (eeljooks)

17.40 N 500 m jooks (poolfinaal)

17.50 M kuulitõuge FINAAL

17.55 M 400 m jooks (poolfinaal)

18.10 N 200 m jooks (7-võistlus) - Pippi Lotta Enok

18.20 M odavise kvalifikatsioon A

18.25 N teivashüpe kvalifikatsioon A+B

18.30 N 3000 m jooks (eeljooks)

18.55 N kolmikhüpe kvalifikatsioon A+B - Anna Panenko

19.30 N 10 000 m käimine FINAAL

19.30 M odavise kvalifikatsioon B - Steven Sepp