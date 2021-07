TÄNA OTSEBLOGI | Rally Estonia algab testikatsega, avakatse toimub õhtul

Enne rallit:

Pärast seiklust Keenia põnevatel teedel on ralliässad tagasi Euroopas ja seekord meie enda koduõuel, kui Rally Estonia kuulub teist aastat järjest MM-kalendrisse. Mõistagi on mullust võitu kaitsmas Ott Tänak - Martin Järveoja, kelle senine hooaeg on paraku kulgenud üle kivide ja kändude.

Purunenud tagavedrustus jättis Tänaku tee äärde nii Portugalis kui Sardiinias, ka Keenias võitles Eesti ekipaaž tehniliste muredega, kuigi kaootilisel rallil kaotasid pea kõik aega ja lõpuks teeniti kolmas koht. Pikalt esikohal olnud Thierry Neuville'ile sai samuti saatuslikuks tagavedrustus ja belglane pidi lõpuks katkestama.

Tänavusel Rally Estonial sõidavad Hyundai masinad uue mootoriga, mida tiim plaanib kasutada ka järgmisel hooajal. "See on [Rally Estonial] see aasta kiirem, kui eelmisel," sõnas Hyundai pealik Andrea Adamo eelmisel nädalal portaalile DirtFish. "Meil on uued homologeeritud osad ja olen kindel, et meie inimesed tegid nende osadega head tööd. Neil pole mingit pistmist vastupidavusega, vaid on kõik selleks, et autot kiiremaks teha. Olen kindel, et nii juhtub."

Tänaku sõnul sobib Rally Estonia rajaprofiil konkurendile Toyotale väga hästi ning see tähendab nädalavahetusel tihedat võitlust. "Hyundaiga on algusest peale olnud keeruline kiiretel rallidel Toyotaga konkureerida, kuid eelmine aasta tegime selles osas head tööd. Selleks aastaks on nad kindlasti reageerinud ja konkurents saab olema tihe," kommenteeris Tänak Betsafe'i blogis.

"Kuna teed on siin üldiselt pehmed, siis suvel on kindlasti suurem lootus näha kuiva ilma ja tänu sellele võiksid ka teed paremini kesta. Äikeseilmade tõttu võib ilm olla ebastabiilsem, mis teeb ehk ralli jällegi huvitavamaks, aga üldiselt on rehvivalik siin lihtne ja ilma tõttu väga palju ei muutu," lisas tunamullune maailmameister.

Selleks aastaks on Rally Estonia trass veidi muutunud: kui varem kihutati peamiselt Otepää ümber, on seekord rajad viidud ka Mustvee ja Peipsiääre kanti. Neljapäeva hommikul on kavas testikatse ja õhtul Tartus kahekilomeetrine publikukatse. Reedel ja laupäeval sõidetakse kaheksa tavakatset ja laupäeva õhtul veel korra ka Tartu publikukatse. Pühapäeval on kavas pisut lühemad kiiruskatsed ja kokku on neid kuus.

Kokku läbitakse nelja päevaga ja 24 kiiruskatsega 314 kilomeetrit. Võrdluseks: eelmisel aastal oli kokku 17 kiiruskatset kogupikkusega 233,40 km.

Rally Estonia ajakava:

Neljapäev

Testikatse Abissaare (6,23 km) 9.01

SS1 Tartu 1 (1,64 km) 20.38

Reede

SS2 Arula 1 (12,68 km) 9.40

SS3 Otepää 1 (17,05 km) 10.28

SS4 Kanepi 1 (16,54 km) 11.16

SS5 Kambja 1 (17,85 km) 12.08

SS6 Arula 2 (12,68 km) 15.34

SS7 Otepää 2 (17,05 km) 16.22

SS8 Kanepi 2 (16,54 km) 17.10

SS9 Kambja 2 (17,85 km) 18.08

Laupäev

SS10 Peipsiääre 1 (23,53 km) 8.06

SS11 Mustvee 1 (12,28 km) 9.08

SS12 Raanitsa 1 (22,76 km) 10.36

SS13 Vastsemõisa 1 (6,70 km) 11.39

SS14 Peipsiääre 2 (23,53 km) 15.06

SS15 Mustvee 2 (12,28 km) 16.08

SS16 Raanitsa 1 (22,76 km) 17.34

SS17 Vastsemõisa 2 (6,70 km) 18.37

SS18 Tartu 2 (1,64 km) 20.08

Pühapäev

SS19 Neeruti 1 (7,82 km) 7.21

SS20 Elva 1 (11,72 km) 8.09

SS21 Tartu vald 1 (6,51 km) 9.08

SS22 Neeruti 2 (7,82 km) 11.41

SS23 Elva 2 (11,72 km) 12.29

SS24 Tartu vald 2 (6,51 km) 14.18