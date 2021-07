Laane: koondises tuleb oma koha eest võidelda ja see tuleb kindlasti kasuks

Eesti korvpallikoondis rassib sel suvel taas Nord Cramo spordihoones püsti pandud korvpallikodus. Peatreener Jukka Toijala on koondanud suure hulga mängumehi, et väljakul pidev intensiivne töö käiks ka olukorras, kus kümmekond koondislast on esialgu traumadest taastumise tõttu ja teistel põhjustel treeninud individuaalsete plaanide järgi. Koondises on tekkinud suurem konkurents, mis tagamängija Rait-Riivo Laane arvates tuleb meeskonnale kasuks.

Juuli alguses meediale avatuks kuulutatud treeningul oli täiskontaktsetel harjutustel ühe kogenumana koondislasena mängujuht Rait-Riivo Laane, kes viimati mängis Rumeenia kõrgliigas. 28-aastane tagamees rääkis Korvpall24.ee portaalile, mis tunnetega ta taas suvel koondiseõhustikus trenni teeb ning milliste mõtetega valmistutakse Eesti – Islandi maavõistlusmänguks.

Laane sõnul on meeskond palavusega harjunud ja suvekuumus neile probleeme ei valmista. Rääkides mängust Islandi vastu toonitas Laane selle olulisust. "Kõik mängud, mis tulevad, on olulised. Teame, et valikaknad on päris lühikesed. Kõik see aeg, mis meil on, tuleb ilusti ära kasutada ja seepärast on Islandi mäng samuti väga oluline. Kui on tavahooaeg käsil, siis on sul aega mängida enne hooaega kontrollmänge. Kui tuled koondisega kokku, siis valikaknas väga aega pole. Seepärast on kõik, mida suvel teeme, väga oluline. Võtame Islandi mängu täie tõsidusega," rääkis 28-aastane Laane.

Laane sõnul on oluline tugi ka Saku Suurhallis olev publik, mis tekitab mängijates hoopis teise emotsiooni ja annab neile energiat. Hoolimata sellest, et mitmed vanemad koondislased on vigastustega hädas on Laane arvates Eestil väga vihased ja noored mehed koosseisus ja neid tasub kindlasti vaatama tulla.

Koondisemängijate ring on pidevalt laienenud, aga Laane hinnangul on see ainult hea märk. "Konkurents viib alati edasi. See ongi spordis väga oluline. Kui oled kuskil üksinda, siis mingil momendil tekib sul mugavustsoon. Aga kui sul on konkurendid ja peab oma koha pärast kogu aeg võitlema, siis kindlasti tuleb see kasuks," oli mees konkurentsi osas positiivselt meelestatud.

