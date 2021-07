Rekordite murdja Bol on 400 meetri tõkkejooksu viinud uuele tasemele

20-aastane Hollandi kergejõustikustaar Femke Bol hoiab olümpiamängude eel maailma hooaja edetabelis teist kohta ja on käesoleval hooajal püstitanud 12 uut rahvusrekordit. Tokyos on Bol olümpiadebütant ja ka medalipretendent.

Ühe korra karjääri jooksul riikliku rekordi ületamine on hämmastav saavutus. Ületada rahvusrekord ühe aasta jooksul 12 korda, on midagi hoopis muud. Täpselt sellise sooritusega on hakkama saanud hollandlanna Bol, kes on 400 meetri tõkkejooksu viinud täiesti uuele tasemele.

12 rahvusrekordi ületust ei ole kõik tehtud 400 meetri tõkkejooksus. Bol on rahvusrekordeid uuendanud kolm korda 400 meetri tõkkejooksus, viis korda 400 meetri jooksus sisetingimustes, kaks korda 400 meetri jooksus välitingimustes ning kuulus naiskondadesse, kellega püstitati 4x400 meetri teatejooksudes nii uus sise- kui ka välisrekord.

20-aastane Bol jooksis juuli alguses Stockholmis toimunud teemantliiga etapil aja 52,37. See tulemus tegi temast paremuselt neljanda kõigi aegade 400 meetri tõkkejooksja terves maailmas. Ometi ei taga see aeg käesoleva hooaja edetabeli juhtpositsiooni. Edetabeli esikohalt leiab Sydney McLaughlini, kes USA olümpiakoondise katsevõistlustel jooksis uueks maailmarekordiks 51,90.

"Naiste ja meeste maailmarekord 400 meetri tõkkejooksus purustati ühe nädalaga. On hämmastav näha taseme tõusu ja et oma ajaga olen tänavu maailmas alles teine, mitte esimene. Muidugi tahaksin olla esimene, aga kuna 400 meetri tõkkejooksu tase on nii kõrge, siis arvan, et see on hetkel parim," ütles Bol.

Boli tänavune suur läbimurre on sundinud teda oma eelseisvate olümpiamängude eesmärke ümber hindama. Tokyos toimuvate mängude aastane edasilükkamine tegi Bolist tugeva medalipretendendi.

Teda on inspireerinud ka Hollandi kergejõustikus edu. "Ma arvan, et Dafne Schippersi läbimurre inspireeris paljusid Hollandi sportlasi. See tõestas, et oleme küll Hollandist, kuid suudame saavutada ka sprindis kõrgeid tulemusi," lisas Bol.

Kuni 2019. aastani oli Bol keskendunud 400 meetri jooksule, kus ta pääses 2017. aasta U-20 Euroopa meistrivõistlustel poolfinaali. Esimesel aastal, mil Bol spetsialiseerus 400 m tõkkejooksule võitis ta kohe ka Euroopa U-20 meistritiitli ja võistles oma esimestel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel.