Olümpiaks vormi koguv Johnson-Thompson: näen muutusi paremuse suunas

28-aastane Johnson-Thompson on võistlemist alustanud ettevaatlikult, sest 2020. aasta detsembris vigastas ta Achilleuse kõõlust. Vigastuse tõttu on ettevalmistus olümpiamängudeks olnud tavapärasest palju lühem ja kiirem, kuid sellest hoolimata on Johnson-Thompson Tokyos üks naiste seitsmevõistluse medalipretendent.

Johnson-Thompsoni kaugushüpperekord on aga nii võimas nagu 6.77, mille ta püstitas 2019. aastal Doha maailmameitrivõistlustel.

"Mul on hea meel, et suutsin sooritada viis hüpet. Näen igal nädalal muutusi paremuse suunas," ütles Johnson-Thompson. "Mul on vaja lihtsalt rohkem võistelda," lisas naine.

Nädalavahetusel plaanib Johnson-Thompson võistelda Prantsusmaal. Olümpiamängude seitsmevõistlus peetakse 4. ja 5. augustil.