Muhu Väina regatil sõideti ring ümber Ruhnu saare

Kell 11 algama pidanud võidusõit sai lõpuks pärast mitmeid stardikatseid alata keskpäeva järel. Etapil valitsesid keerulised tuuleolud, puhudes ida-kirdesuunast keskmiselt 5 m/s, saatjaks jätkuvad vahemerelised ilmatingimused. Teisipäevased võitjad olid Adelante, Sugar, Celia, Black Bird ja Muinasjutukuningas.

"Edu saatis täna neid, kes õige poole valikul kiiremad olid," ütles ORC I grupis võidu võtnud jahi Adelante kapten Andrus Luht Kalevi Jahtklubist. Lisaks oli sõiduvõit ilusaks kingituseks 40. sünnipäeva tähistavale meeskonnaliikmele Erki Terasele. "Suurepärane Vahemere stiilis purjetamispäev, kus härrasmehed said lühikeste pükstega ja paljajalu tegeleda oma suurima armastuse - purjetamisega. Seda tehti suure kire ja pühendumusega ja pühendati see sõit tänasele sünnipäevalapsele Erkile. Päev ise oli suurepärane - vahelduva õnne ja poolevaliku hübriid. Õnne oli mõlemal poolel – küsimus oli selles, kes jõudis selle õnne juurde esimesena," tõdes kapten Luht, et neil see õnnestus.

Minut ja 48 sekundit kaotust võitjale andis teise koha esmaspäeval etapi võitnud jahile Matilda 4, Jahtklubist Dago, mille roolis taanlane Joachim Aschenbrenner ja taktikuks Juss Ojala, kes on täna ka ORC I grupi liider pärast kolme etappi. Kolmandale kohale purjetas jaht Forte Kalevi Jahtklubist ja seda Jaak Jõgi juhtimisel.

ORC I grupi parim Cruiser divisjoni jaht oli Hando Sutteri meeskond jahil Berta, Kalevi Jahtklbist.

ORC II grupis oli teisipäeval võidukas jaht Sugar, Marjaliisa Umbi juhtimisel Pärnu Jahtklubist, kes on nüüd kolm etappi võitnuna ka selle grupi liider. Marjaliisa sõnul oli tänase sõidu algus päris keeruline, kuid edasi ümber saare oli juba päris lõbus. Teise koha sai täna Aivar Tuulbergi tiim jahil Katariina II, kaotust Sugarile kaks minutit ja 15 minutit. Kolmanda koha sõitis välja jaht Amserv Toyota ST, roolis kapten Margus Zuravljoviga Kalevi Jahtklubist. Selle grupi parim Cruiser divisjoni jaht oli Nora Lii ja seda Ülar Jänese juhtimisel Pärnu Jahtklubist.

ORC III grupis sõitis konkurentidele tulemuse ette jaht Celia, roolis Rauno Pileberg Jahtklubist Dago. Pea kahe minutiga edestas ta Saaremaa Merispordi Seltsi jahti Liliann, Margus Beljakovi juhtimisel. Jahi Vanishing Point meeskond Meelis Kosega roolis Pärnu Jahtklubist, sõitis täna välja kolmanda tulemuse. Siin grupis juhib teisipäeval neljanda koha saanud Vasilii Alekseevi jaht Kvartet St. Peterburgist.

Tarmo Polli meeskond jahil Black Bird Haapsalu Jahtklubist kindlustas endale juba teise etapivõiduga ORC IV grupi liidripositsiooni pärast kolme etappi. Vesileenu Imre Marmoriga roolis Kalevi Jahtklubist jäi maha kahe minutiga ning edestas kolmandaks tulnud jahti Kira OIXIO Sailing Team'i Tauno Telviku juhtimisel ca nelja minutiga.

Folkboot klassis, mille jaoks Muhu Väina regatt on Eesti meistri tiitli väljaselgitamiseks ning sõidetakse klassisõitu, võitis tänase etapi jaht Muinasjutukuningas (Kalevi Jahtklubi), mille roolis Argo Vooremaa. Vaid 36 sekundit jäi maha Pertti Neero juhtimisel jaht Linda, Kalevi Jahtklubist. Kolmandana finišeeris Olev Oolupi meeskond jahil Bacchus.

Liidri rollis on siin klassis Vaiko Vooremaa meeskond jahil W-Lind Kalevi Jahtklubist. Tänase etapi parim puu-folkboot oli üheksandana lõpetanud Greta Liise Kööseliga roolis Kalevi Jahtklubist.

Kolmapäev viib jahid ca 40-50 miili läbimise järel Santa Maria Ruhnu-Kõiguste etapiga Saaremaale.