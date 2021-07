Jamnes: treenerid ja võistlejad tahavad Eestis täielikku maksimumi anda

Eestis toimuvad järjest kaks kergejõustiku tiitlivõistlust ja U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused näitasid, et pikk kuumalaine ja pandeemiast tingitud ebakindel ettevalmistus ning võistlusgraafik lõid rivist välja mitmed Eesti koondise noored. Füsioterapeut Risto Jamnes leiab, et noorte probleemidesse andsid oma panuse pandeemia ja kuumus.

Sprindi esinumber Karl-Erik Nazarov pidi U-23 vanuseklassi EM-ist reielihasevigastuse tõttu loobuma kõigest kaks päeva enne võistluse algust.

Teatejooksudes tõmbasid tagareie ära Henri Sai ja Karl-Oskar Pajus, sama probleem kimbutas suve hakul ka kõrgushüppajat Lilian Turbani.

Neljapäeval algavast U-20 EM-ist jääb eemale Eesti üheks medalilootuseks olnud käija Jekaterina Mirotvorseva.

"Tavaliselt käiakse lõunas laagris nädal kuni kaks nädalat, nüüd on siin viis-kuus nädalat järjest sooja olnud. Võib-olla ei ole sellega harjutud," ütles noortekoondiste füsioterapeut Jamnes. "Sellele lisandub eelmise aasta väga keeruline aeg - ei olnud kindlust, millal on võistlused, kas üldse on võistlusi, kus võistlused on."

"Kuna võistlused toimuvad Eestis, siis treenerid ja võistlejad tahavad endast täielikku maksimumi anda ja siis on see timmimine, nagu ikka tippspordis, piiri peal kõndimine ja võib-olla on mõnel hetkel üle piiri mindud," selgitas Jamnes.