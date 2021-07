Allikvee: olen heas seisus ja enesekindel

"See on hea võistluspingutus," ütles Allikvee enne olümpiat Eesti meistrivõistlustel starti tulemise kohta.

Tänase tulemusega ujuja päris rahule ei jäänud ja ootab paremat tulemust homme 200 meetris. Sel distantsil võistleb ta ka Tokyos.

"Olen heas seisus, ei saa öelda, et halvem kui Euroopa meistrivõistlustel. Ma arvan, et [vorm] on isegi parem," rääkis Allikvee seisust.

"Olen enesekindel. Kui ujun juba isikliku [rekordi], siis olen väga lähedal poolfinaalile või äkki isegi murran poolfinaali. Esialgu tuleb isiklik välja ujuda," ütles eestlane eesmärkide kohta.