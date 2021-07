Eesti BMX rattur saavutas EM-il kuuenda koha

Euroopa meistriks tuli hollandlane Guus Klinker, alistades prantslased Terry Venturini ja Lino Harscoet'.

"Võitsin kõik sõidud kuni poolfinaalini. Poolfinaali stardis sõideti mulle aga otsa, kuid sõitsin ennast siiski kolmandaks ja sain finaali. Finaalis läks sõit kahjuks untsu," rääkis Raid peale võistlust.

"Minu taga oli suurem kukkumine ja see võttis esimese sirge lõpus hoo maha. Olin viiendal kohal ja möödasõidul neljandast sõitsin konkurendile tagarattasse, seetõttu kaotasin hoo. Kokkuvõttes olen rahul, et sõitsin end finaali välja ning see, mis finaalis juhtub ongi BMX sõidu puhul ettearvamatu," lisas Raid.

Eesti BMX noorte koondist esindasid Belgias veel G-13 vanuseklassis poolfinaali jõudnud Ete Vapper, B-13 vanuseklassis veerandfinaali pääsenud Luukas Lajal ja eelsõitudega piirdunud Mattias Vapper, B-15 vanuseklassis poolfinaali jõudnud Tõnis Mugra, veerandfinaali pääsenud Rasmus Kiss ja Oliver-Sten Saar ning eelsõitudega piirdunud Mikk Metsaots ja naiste 17+ vanuseklassis veerandfinaali jõudnud Anni Annama .