Stanley karikas sai Tampa Bay tähistuste käigus viga

Äsja jäähokiliiga NHL meistriks tituleeritud Tampa Bay Lightning on alates reedest suurejooneliselt meeskonna teist järjestikust Stanley karikat tähistanud. Öösel vastu teisipäeva juhtus kodulinnas toimunud paraadil aga õnnetus ning karikas sai muljuda.

Tampas toimunud paraadil tähistasid jäähokiklubi mängijad ja fännid meeskonna teist järjestikust Stanley karikat, saates neid Hillsborough jõe peal toimunud paraadil. Kui muidu peaks karikat tähistades karikas ise tähelepanu keskmes olema, siis kadus see salapäraselt ühel hetkel paraadilt.

Lightningu fännklubi Bolts Jolts postitas sotsiaalmeediasse pildi muljuda saanud karikast:

ESPN-ile teadaolevalt viiakse karikas tagasi Kanadasse, et see seal korda teha. Põhjust, miks karikas muljuda sai, pole avaldatud. See ei ole esimene kord, kui Stanley karikas tähistuste käigus kahjustada saab: näiteks 2008. aastal lükkas Detroit Red Wingsi mängija Chris Chelios karika laua pealt maha. Toona parandati mõlk haamriga.

Samuti ei ole see esimene kord see aasta, kui Tampas toimunud paraadil tähtis karikas mängijate poolt ohtu seatakse. Veebruaris tähistas Tampa Bay Buccaneersi mängujuht Tom Brady Super Bowli võitu, visates võidukarika samuti Hillsborough jõe peal toimunud paraadil ühest paadist teise.