USA korvpallikoondis kaotas ka Austraaliale

Pärast kaotust öösel vastu pühapäeva Nigeeriale tuli USA koondis Austraalia vastu välja kindla sooviga olümpiaeelsetel mängudel ebaõnnestumine taas õigesse suunda viia. USA lõpetas esimese veerandi kolmepunktilise eduga ning juhtis Las Vegases toimunud mängus teisel veerandil pärast Damian Lillardi kaugviset hetkeks 11 punktiga, kuid Patty Millsi korv Austraalia eest viis meeskonnad poolajale USA 46:37 paremuses.

Teisel poolajal jätkus mäng ameeriklaste juhtimisel kuni veerandi keskpunktini, mil Austraalia seisult 58:50 seitse vastuseta punkti viskasid ja siis 60:60 viigistasid. Kolmas veerandaeg lõppes austraalaste viiepunktilise eduga.

USA-l õnnestus mäng viigistada ning isegi kahega ette minna veel neli ja pool minutit enne mängu lõppu, aga tugev lõpp San Antonio Spursi mängumehe Patty Millsi poolt kindlustas austraallastele 91:83 võidu.

Mills viskas Austraalia eest 22 punkti, Utah Jazzis mängiv Joe Ingles lisas omalt poolt 17 silma. Mathisse Thybulle tegi samuti hea soorituse, kogudes mängu lõpuks 12 punkti, kolm resultatiivset söötu, kaks blokki ja kaks vaheltlõiget. USA poolt oli parim korvikütt Damian Lillard 22 silmaga, Kevin Durant lisas 17 punkti.

"Täie austusega nende poole, nad on ilmselgelt väga tugev tiim, need mehed, kes seal on. Ja Gregg Popovichi (USA peatreener - toim) on alati seal seismas tore näha. Aga me tulime siia ootusega, et me võidame ja täpselt seda me tegime," ütles Joe Ingles pärast mängu.