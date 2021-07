Mahutšihh: hooaja tähtsaim võistlus on olümpia

Tokyo olümpia suursoosik, kes on väljas hüpanud 2.04 m ja 2.06 m, püstitas Kadriorus kahe meetri ületamisega U-23 vanuse EM-i uue rekordi.

"Olen väga rahul, et ületasin kaks meetrit esimesel katsel. Otsustasime seejärel lõpetada, sest esimene katse kahel meetril näitas mulle, et suudan ka kõrgemale hüpata, aga hooaja tähtsaim võistlus on siiski olümpia," sõnas ukrainlanna.

"Otsustasin, et energiat tuleb hoida ja rekordi uuendamise hoian olümpiamängudeks. Seal on naistega konkureerima ja seda nautima," kommenteeris võistluseelsel pressikonverentsil tahtmisest igal võistlusel rekordit parandada.