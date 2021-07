Orlando Magic vahetab peatreenerit

42-aastase Mosleyga sõlmiti nelja aasta pikkune leping.

"Meil on väga hea meel, et Jamahl ja tema perekond Magicu perega liitusid," teatas klubi president Jeff Weltman pressiteates. "NBA treenerite kogukonnas peetakse Jamahli tõusvaks täheks. Tema tugevused on mängija isiklikku arengusse panustamine. Jamahl on suhtleja ja ühendaja ning me ei jõua ära oodata, millal ta meie tiimi juhendama hakkab," lisas ta.

See on Mosley jaoks esimene kord end peatreenerina proovile panna. Viimased seitse hooaega veetis Mosley Dallase Mavericksi abitreeneri rollis. Enne seda töötas ta samuti abitreenerina Clevelandis (2010-2014) ja Denveris (2005-2010).