Rait-Riivo Laane TalTechi 3x3 turniirist: ei teagi, keda võidu eest tänada

Võitjate ridadesse kuulusid Jaan Puidet, Karl Johan Lips, Rait Riivo Laane ja Egert Haller, vahendab Korvpall24.

Finaal oli enamuse mänguajast Eesti tiimi kontrolli all, kuid normaalaja viimasel minutil lasti kuuma ilma ja väsimuse tõttu mitu eksimust järjest, mis lubasid vastastel kiirelt kolmepunktilise vahe tagasi mängida ja kohtumise lisaajale viia. Lisaajal keskendusid mõlemad meeskonnad sellele, et konkurent ei saaks kahepunktijoone tagant viskele ning mõlemad said kohe oma esimesel rünnakul korvi alt punktid kirja.

Seejärel otsustas Macron palli suruda uuesti korvi alla, kus Karl Johan Lips oma vastase 1-1 üle mängis ja lisaaja võiduks piisanud teise punkti Eesti klubile tõstis.

Rait-Riivo Laane sõnas normaalaja lõpus juhtunud ärakukkumise kohta: "See oli psühholoogiline. Olime ühel momendil nelja punktiga kindlasti ees ja umbes minut oli mängida. Kokkuvõttes küll võitsime, aga see lõpplahendus oli jama. Sellist asja me ei saa lubada, kui oleme kuskil tugevamal turniiril või ükskõik kus. See karistatakse ära. Praegu ma ei teagi, keda tänama peab, et võitsime. Võitjate üle kohut ei mõisteta."

3×3 TalTech Optibet Lite Quest oli FIBA 3×3 maailmaturnee sarja kuuluv osavõistlus, kus eliitsarja võitja sai pääsme 6.-7. augustini Saksamaal, Hamburgis toimuvale FIBA 3×3 Challengerile.

Peamiselt Eesti 3×3 rahvuskoondise mängijatest koosneval Macroni võistkonnal tuleb seetõttu tõenäoliselt ilma jääda 3×3 Tallinn Openi finaalturniirist ja ka 3×3 Eesti meistrivõistluste medalitest. Aga FIBA 3×3 Challengeril osalemine aitab kindlasti kaasa kogemuste hankimisele, mis tõenäoliselt on üliolulised 10.-12. septembrini Pariisis toimuvatel 3×3 korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, kus Eesti mängib Euroopa TOP12 võistkonna seas.

